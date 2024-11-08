В Баку в честь Дня Победы и Года солидарности во имя зеленого мира высажено более 2 тыс. эльдарских сосен

В Баку по случаю "Года солидарности во имя зеленого мира", четвертой годовщины победы в Отечественной войне и предстоящей в Баку 11-22 ноября климатической конференции COP29 прошла акция по посадке деревьев.
Как сообщает Report, акция была организована Государственной пограничной службой (ГПС), Министерством экологии и природных ресурсов и Федерацией конного спорта Азербайджана.
Сотрудники этих ведомств и эко-волонтеры высадили на территории Конного центра Бина 2914 эльдарских сосен - по количеству шехидов Отечественной войны.