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В Баку в честь Дня Победы и Года солидарности во имя зеленого мира высажено более 2 тыс. эльдарских сосен

В Баку в честь Дня Победы и Года солидарности во имя зеленого мира высажено более 2 тыс. эльдарских сосен В Баку по случаю "Года солидарности во имя зеленого мира", четвертой годовщины победы в Отечественной войне и предстоящей в Баку 11-22 ноября климатической конференции COP29 прошла акция по посадке деревьев.
Экология
8 ноября 2024 г. 16:45
В Баку в честь Дня Победы и Года солидарности во имя зеленого мира высажено более 2 тыс. эльдарских сосен

В Баку по случаю "Года солидарности во имя зеленого мира", четвертой годовщины победы в Отечественной войне и предстоящей в Баку 11-22 ноября климатической конференции COP29 прошла акция по посадке деревьев.

Как сообщает Report, акция была организована Государственной пограничной службой (ГПС), Министерством экологии и природных ресурсов и Федерацией конного спорта Азербайджана.

Сотрудники этих ведомств и эко-волонтеры высадили на территории Конного центра Бина 2914 эльдарских сосен - по количеству шехидов Отечественной войны.

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Версия на английском языке Over 2,000 Eldar pines planted to celebrate Victory Day and Green World Solidarity Year
Версия на азербайджанском языке ФотоZəfər Günü və “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” ilə bağlı iki mindən çox Eldar şamı əkilib

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