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Завтра временами ожидаются осадки

Завтра временами ожидаются осадки 7 ноября в Азербайджане преимущественно будет без осадков, однако в некоторых местах ожидаются кратковременные небольшие дожди.
Экология
6 ноября 2024 г. 13:06
Завтра временами ожидаются осадки

7 ноября в Азербайджане преимущественно будет без осадков, однако в некоторых местах ожидаются кратковременные небольшие дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых местах возможны кратковременные небольшие дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 12-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 772 до 775 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако ночью в некоторых восточных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы. Временами ожидается туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью 3-7°, днем 12-17° тепла, ночью в горах 2-5°, в высокогорьях 5-10° мороза, днем 3-7° тепла.

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