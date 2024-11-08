Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди и грозы

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди и грозы

9 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы.

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9 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы. Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, к вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами не исключается туман. Северо-западный ветер днем ​​сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 6-10°, днем ​​- 12-15° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха днем ​​и ночью составит 70-80%. В регионах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Временами ожидается туман, будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем ​​- 14-18° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем ​​0-5° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for November 9