Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди и грозы

9 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, к вечеру осадки постепенно прекратятся.
Ночью и утром местами не исключается туман. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха ночью составит 6-10°, днем - 12-15° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха днем и ночью составит 70-80%.
В регионах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Временами ожидается туман, будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем - 14-18° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.