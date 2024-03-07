Видимость в Азербайджане из-за густого тумана снизилась до 500 метров

Из-за густого тумана в Баку и регионах Азербайджана видимость ограничена до 500 метров.

Из-за густого тумана в Баку и регионах Азербайджана видимость ограничена до 500 метров.

Как сообщил Report глава Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов, туман наблюдается в Баку и на Абшеронском полуострове, в Гобустане, Губе, Гусаре, Зардабе, Имишли, Билясуваре и Лянкяране.

По словам главы службы, причиной погодного явления является инверсионный слой, образовавшийся из-за движения относительно холодной воздушной массы над теплой поверхностью.

Ожидается, что туман рассеется к полудню.