О нас

Видимость в Азербайджане из-за густого тумана снизилась до 500 метров

Видимость в Азербайджане из-за густого тумана снизилась до 500 метров Из-за густого тумана в Баку и регионах Азербайджана видимость ограничена до 500 метров.
Экология
7 марта 2024 г. 10:40
Видимость в Азербайджане из-за густого тумана снизилась до 500 метров

Из-за густого тумана в Баку и регионах Азербайджана видимость ограничена до 500 метров.

Как сообщил Report глава Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов, туман наблюдается в Баку и на Абшеронском полуострове, в Гобустане, Губе, Гусаре, Зардабе, Имишли, Билясуваре и Лянкяране.

По словам главы службы, причиной погодного явления является инверсионный слой, образовавшийся из-за движения относительно холодной воздушной массы над теплой поверхностью.

Ожидается, что туман рассеется к полудню.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda və bir sıra rayonlarda görünüş məsafəsi məhdudlaşıb

Самое важное

Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
6 марта 2024 г. 17:35
Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах
Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах
6 марта 2024 г. 11:10
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Од чершенбеси
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю "Од чершенбеси"
5 марта 2024 г. 21:14
Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Ильхама Алиева
Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Ильхама Алиева
5 марта 2024 г. 19:13
Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
4 марта 2024 г. 13:59
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
2 марта 2024 г. 10:28
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
1 марта 2024 г. 11:47
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
29 февраля 2024 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi