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Кислякова: В связи с обмелением Каспия необходимо модернизировать паромы

Кислякова: В связи с обмелением Каспия необходимо модернизировать паромы В связи с тем, что Каспийское море мелеет, необходимо увеличить количество паромов и модернизировать их.
Экология
2 мая 2024 г. 16:07
Кислякова: В связи с обмелением Каспия необходимо модернизировать паромы

В связи с обмелением Каспийского моря необходимо увеличить количество паромов и модернизировать их.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом председатель транспортно-логистического партнерства Центральной Азии Лариса Кислякова сказала в ходе мероприятия "Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС" в рамках ежегодного собрания АБР, проходящего в столице Грузии.

"Мы ожидаем от Азербайджана и Грузии совместного пункта пропуска на Среднем коридоре", - сказала она.

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Версия на английском языке Ferries should be modernized due to shallowing of Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Laris Kislyakova: "Xəzərdə üzən bərələrin modernləşdirilməsinə ehtiyac var"

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