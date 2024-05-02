Кислякова: В связи с обмелением Каспия необходимо модернизировать паромы

В связи с обмелением Каспийского моря необходимо увеличить количество паромов и модернизировать их.
Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом председатель транспортно-логистического партнерства Центральной Азии Лариса Кислякова сказала в ходе мероприятия "Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС" в рамках ежегодного собрания АБР, проходящего в столице Грузии.
"Мы ожидаем от Азербайджана и Грузии совместного пункта пропуска на Среднем коридоре", - сказала она.