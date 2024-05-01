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В Баку и Сумгайыте природе нанесен ущерб на более 57 тыс. манатов

В Баку и Сумгайыте природе нанесен ущерб на более 57 тыс. манатов Выявлены факты незаконной вырубки деревьев на территории городов Баку и Сумгайыт.
Экология
1 мая 2024 г. 12:28
В Баку и Сумгайыте природе нанесен ущерб на более 57 тыс. манатов

Выявлены факты незаконной вырубки деревьев на территории городов Баку и Сумгайыт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу экологической безопасности.

Деревья были вырублены на земельном участке, принадлежащем ЗАО “Азербайджанские железные дороги” на улице Яхьи Гусейнзаде в поселке Баладжары города Баку, и на территории городского кладбища в 76-м квартале улицы Сюлх города Сумгайыт. В целом нанесен ущерб природе на сумму 57 720 манатов.

Составлены акты об административных правонарушениях, собранные документы направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки.

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Версия на азербайджанском языке Ağacların qanunsuz kəsilməsinə dair sənədlər Baş Prokurorluğa göndərilib

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