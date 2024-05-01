Министр: Предотвращение последствий изменения климата зависит от международного диалога и сотрудничества

Предотвращение и смягчение последствий изменения климата во многом зависит от международного диалога и сотрудничества.

Предотвращение и смягчение последствий изменения климата во многом зависит от международного диалога и сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев на заседании в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему "Устойчивый путь к зеленому будущему: совместная деятельность во время и после COP29".

Министр подчеркнул, что ни одна страна не может в одиночку добиться решения таких универсальных проблем, как изменение климата: "Межкультурный диалог, обеспечивающий установление эффективных отношений и сотрудничества между сторонами, играет важную роль в реализации глобальной повестки дня по изменению климата, а также защите общих социальных и экологических ценностей".

По его словам, на нынешнем этапе, когда возникают новые глобальные вызовы, трансформация энергетики является одним из важных вопросов повестки дня Азербайджана: "Показатели энергоэффективности и использования альтернативных источников энергии повышаются за счет реализованных в последнее время проектов. Богатый углеводородными ресурсами Азербайджан нацелен на увеличение удельного веса возобновляемых источников энергии и зеленой энергии в производстве электроэнергии. Эта цель обеспечивает долгосрочное видение частного сектора и инвесторов и стимулирует разработку новых проектов. В целях снижения выбросов в окружающую среду и создания здоровой экологической среды в стране проводятся массовые акции по посадке деревьев, закладываются агросады для расширения лесных и зеленых зон".