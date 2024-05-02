Представитель АБР: Сотрудничество в сфере изменения климата очень важно

Сотрудничество стран ЦАРЭС в сфере изменения климата очень важно.

Сотрудничество стран ЦАРЭС в сфере изменения климата очень важно.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил генеральный директор регионального департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков на мероприятии "Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС" (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) в рамках ежегодного собрания АБР, которое проходит в столице Грузии.

"Есть необходимость немедленных коллективных действий. Мы должны работать вместе для решений этой проблемы. Кроме того, цифровизация торговых процессов сделает цепочки поставок климатически оптимизированными",- сказал он.