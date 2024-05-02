О нас

Представитель АБР: Сотрудничество в сфере изменения климата очень важно

Представитель АБР: Сотрудничество в сфере изменения климата очень важно Сотрудничество стран ЦАРЭС в сфере изменения климата очень важно.
Экология
2 мая 2024 г. 15:30
Представитель АБР: Сотрудничество в сфере изменения климата очень важно

Сотрудничество стран ЦАРЭС в сфере изменения климата очень важно.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил генеральный директор регионального департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков на мероприятии "Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС" (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) в рамках ежегодного собрания АБР, которое проходит в столице Грузии.

"Есть необходимость немедленных коллективных действий. Мы должны работать вместе для решений этой проблемы. Кроме того, цифровизация торговых процессов сделает цепочки поставок климатически оптимизированными",- сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
1 мая 2024 г. 17:12
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi