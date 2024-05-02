Тандилашвили: Грузия активно сотрудничает с АБР в управлении водными ресурсами

Грузия активно сотрудничает с АБР в управлении с водными ресурсами.

Грузия активно сотрудничает с АБР в управлении водными ресурсами.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявила в ходе мероприятия "Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС" в рамках 57-го ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) первый заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нино Тандилашвили.

"Сложное время, связанное с вызовами в сфере изменением климата, повышает дефицит водных ресурсов. В связи с этим мы начали проводить реформу в области управления водными ресурсами при поддержке АБР. Это является частью нашей повестки дня в интеграции в ЕС",- сказала она.