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В Азербайджане нестабильные погодные условия продлятся до 18 мая

В Азербайджане нестабильные погодные условия продлятся до 18 мая Наблюдающаяся в Азербайджане нестабильная, дождливая погода сохранится до 18 мая.
Экология
14 мая 2024 г. 16:55
В Азербайджане нестабильные погодные условия продлятся до 18 мая

Наблюдающаяся в Азербайджане нестабильная, дождливая погода сохранится до 18 мая.

Как сообщает Report, об этом заявила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в Нахчыванской АР, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Центрально-Аранском, Лянкяран-Астаринском регионах, Карабахе и Восточном Зангезуре ожидаются ливни, грозы и град, в горных районах выпадет снег.

Западный ветер усилится до 15-18 м/с, 17 мая в отдельных местах порывы ветра будут достигать 20-25 м/с.

Ожидается повышение уровня водности в реках Кура, Араз и Ганых, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.

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Версия на азербайджанском языке Qeyri-sabit, yağıntılı hava şəraiti mayın 18-dək davam edəcək

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