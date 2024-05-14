В Азербайджане начинается месячник "Чистый воздух"

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана совместно с министерством экологии и природных ресурсов организует на территории страны месячник "Чистый воздух".

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана совместно с министерством экологии и природных ресурсов организует на территории страны месячник "Чистый воздух".

Как сообщает Report, мероприятие охватит период с 15 мая по 15 июня.

Месячник направлен на предотвращение загрязнения атмосферного воздуха путем ограничения эксплуатации транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах при работе превышает установленные нормативы.

Водителей предупредили об административном наказании за эксплуатацию автотранспортных средств в технически неисправном состоянии.