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В Азербайджане начинается месячник "Чистый воздух"

В Азербайджане начинается месячник "Чистый воздух" Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана совместно с министерством экологии и природных ресурсов организует на территории страны месячник "Чистый воздух".
Экология
14 мая 2024 г. 16:24
В Азербайджане начинается месячник Чистый воздух

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана совместно с министерством экологии и природных ресурсов организует на территории страны месячник "Чистый воздух".

Как сообщает Report, мероприятие охватит период с 15 мая по 15 июня.

Месячник направлен на предотвращение загрязнения атмосферного воздуха путем ограничения эксплуатации транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах при работе превышает установленные нормативы.

Водителей предупредили об административном наказании за эксплуатацию автотранспортных средств в технически неисправном состоянии.

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