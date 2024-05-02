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Завтра в Азербайджане ожидается дождливая и ветреная погода

Завтра в Азербайджане ожидается дождливая и ветреная погода 3 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Экология
2 мая 2024 г. 13:13
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая и ветреная погода

3 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Вечером в некоторых частях полуострова не исключаются осадки, которые к ночи примут интенсивный характер. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем - 18-22° тепла. Атмосферное давление понизится с 754 до 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, временами интенсивные, возможны грозы, град, в высокогорных районах - мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем - 19-24° тепла, в горах ночью 5-10°, днем - 10-15° тепла.

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