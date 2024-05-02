АБР и МФК рассказали о климатическом финансировании со стороны этих международных структур

Спрос со стороны Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) на климатическое финансирование растет.

Спрос со стороны Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) на климатическое финансирование растет.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом специальный старший советник АБР по вопросам изменения климата Уоррен Эванс сказал в ходе мероприятия "Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС" в рамках ежегодного собрания АБР, проходящего в столице Грузии.

"Проблемой в этом вопросе является то, что большая часть финансирования по климату не является льготной. Важно, чтобы мы находили способы смешанного финансирования",- сказал он.

По его словам, у АБР есть несколько инициатив для стран, которые помогут им в развитии своих национальных планов адаптации, проведении реформ, наращивании потенциала.

В свою очередь, его коллега из МФК Ивана Фернандеш Дуарте заявила, что 45% финансирования со стороны Международной финансовой корпорации направлены на климатические цели.

По словам регионального менеджера МФК по странам Южного Кавказа и России, что в регионе ЦАРЭС и Китая дела идут хорошо, есть растущие показатели, в течение двух лет инвестиции корпорации будут согласованы с Парижским соглашением.

Она отметила, что все страны движутся по дорожной карте устойчивости, в том числе Азербайджан.