    В Зангезурском национальном парке замечена самка леопарда с 2 детенышами

    Экология
    • 27 ноября, 2025
    • 15:01
    В Зангезурском национальном парке замечена самка леопарда с двумя детенышами.

    Как сообщает карабахское бюро Report, на официальной странице в социальных сетях представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Азербайджане опубликованы кадры самки леопарда с потомством в Зангезурском национальном парке имени академика Гасана Алиева.

    В публикации говорится: "Еще одна самка леопарда в Зангезурском национальном парке также растит 2 детенышей. Наши сотрудники назвали ее Гамза.

    Наши зрители часто пишут, почему мы с таким количеством материала не снимаем документальный фильм о жизни животных. Хотели бы отметить, что наша текущая программа включает мониторинг популяций, отслеживание динамики, анализ ситуации и принятие на его основе правильных решений. В настоящее время в этой области работают более 120 наших камер, и за эти годы мы собрали сотни тысяч фотографий и видеокадров. Мы готовы поддержать магистрантов и докторантов, желающих проводить исследования в этой области".

    Лента новостей