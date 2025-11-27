İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Zəngəzur Milli Parkında bəbir və iki balası görüntülənib

    Ekologiya
    • 27 noyabr, 2025
    • 14:34
    Zəngəzur Milli Parkında bəbir və iki balası görüntülənib

    Zəngəzur Milli Parkında ana bəbir və onun iki balası görüntülənib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Ümumdünya Vəhşi Təbiət Fondunun (WWF) Azərbaycan nümayəndəliyinin rəsmi sosial hesabında Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkında məskunlaşan ana bəbirlə onun iki balasının görüntüsü paylaşılıb.

    Paylaşımda deyilir:

    "Zəngəzur Milli Parkındakı digər ana bəbir də 2 bala böyüdür. Onun adını əməkdaşlarımız Qəmzə qoyublar. İzləyicilərimiz tez-tez yazırlar ki, niyə bu qədər materialla biz heyvanların həyatından sənədli film çəkmirik. Bildirmək istərdik ki, bizim hazırki proqramımıza populyasiyaların monitorinqi, dinamikasının izlənilməsi, vəziyyətin analizi və onun əsasında doğru qərarların verilməsi daxildir. Hazırda ərazidə 120-dən artıq kameramız çalışır və bu illər ərzində yüz minlərlə foto və video kadrımız toplanıb. Bu sahədə tədqiqat aparmaq istəyən magistr və doktorantlara dəstək olmağa hazırıq".

    Zəngəzur Milli Parkı bəbir Ümumdünya Vəhşi Təbiət Fondu

    Son xəbərlər

    14:59

    Agentlik rəsmisi: İlin ilk 10 ayında tibbi xidmətlərin sayında artım müşahidə olunub

    Sağlamlıq
    14:57

    Natiq Məmmədli: Hazırkı dövrdə media üçün əsas təhdidlərdən biri informasiya bolluğudur

    Media
    14:49

    "ARB 24" 7 yaşını qeyd edir

    Media
    14:40
    Foto

    Ramin Məmmədov Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:40

    Amerikalı 20 yaşlı basketbolçu aldığı zədədən sonra vəfat edib

    Komanda
    14:36

    İordaniya Azərbaycana investisiyaları artırmağa hazırdır

    Biznes
    14:34
    Foto
    Video

    Zəngəzur Milli Parkında bəbir və iki balası görüntülənib

    Ekologiya
    14:22

    İordaniya Azərbaycan vasitəsilə əczaçılıq məhsullarını regional bazarlara çıxarmağa hazırdır

    Biznes
    14:20

    Nazir: "Azərbaycan və İordaniya əməkdaşlığı genişləndirmək üçün mexanizmlər yaradacaq"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti