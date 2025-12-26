В выходные ожидаются интенсивные осадки - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- 26 декабря, 2025
- 17:34
В ближайшие выходные в районах Азербайджана ожидаются интенсивные осадки.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, с вечера 27 декабря до вечера 28 декабря в районах Азербайджана ожидается неустойчивая погода: временами пройдут дожди, в отдельных местах - снег, местами возможны интенсивные осадки.
Ночью и утром на некоторых горных участках дорог есть вероятность образования гололеда.
Также 27 декабря в некоторых районах ожидается сильный ветер, в этой связи ведомство объявило желтый уровень опасности.
Сообщается, что в Нахчыванской АР, Хызы, Хачмазе, Гусаре, Шабране, Сиязане, Дашкесане, Гяндже, Гёранбое, Товузе, Шамкире, Нафталане, Мингячевире, Тертере, Барде, Евлахе, Зардабе, Нефтчале, Гобустане будет преобладать западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.