    В выходные ожидаются интенсивные осадки - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    • 26 декабря, 2025
    • 17:34
    В выходные ожидаются интенсивные осадки - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    В ближайшие выходные в районах Азербайджана ожидаются интенсивные осадки.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, с вечера 27 декабря до вечера 28 декабря в районах Азербайджана ожидается неустойчивая погода: временами пройдут дожди, в отдельных местах - снег, местами возможны интенсивные осадки.

    Ночью и утром на некоторых горных участках дорог есть вероятность образования гололеда.

    Также 27 декабря в некоторых районах ожидается сильный ветер, в этой связи ведомство объявило желтый уровень опасности.

    Сообщается, что в Нахчыванской АР, Хызы, Хачмазе, Гусаре, Шабране, Сиязане, Дашкесане, Гяндже, Гёранбое, Товузе, Шамкире, Нафталане, Мингячевире, Тертере, Барде, Евлахе, Зардабе, Нефтчале, Гобустане будет преобладать западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.

