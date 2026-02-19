Мари-Лин Сакилия: Тема колониального наследия сегодня уже не может быть игнорирована

В рамках международной конференции "Неоколониализм и глобальное неравенство" состоялась панельная дискуссия на тему "Как французская политика ассимиляции изменила идентичность".

Как сообщает Report, участники обсудили влияние колониальной политики Франции на Корсику, Новую Каледонию, Реюньон и другие территории, подчеркнув системный характер разрушительных последствий в сфере образования, экономики и социальной структуры.

Франсуа Бенедетти, представитель корсиканской партии Nazione, рассказал о том, как французская колонизация не только ухудшила социально-экономическое положение, но и нанесла серьезный удар по образовательной системе острова.

"В тот период Корсика была более образованной, чем сама Франция. Благодаря усилиям семей, а также доступу к высшему образованию, корсиканцам удавалось сохранять свое наследие. Однако французская политика предусматривала передачу ключевых должностей людям, не связанным с местным обществом. Эта практика стала частью спорной имперской политики", - заявил он.

Заместитель председателя Комиссии по делам семьи и женщин парламента Новой Каледонии Мари-Лин Сакилия подчеркнула разрушительное воздействие колониализма на экономику и социальные и культурные основы общества, отметив, что тема колониального наследия сегодня уже не может быть игнорирована.

"В современном мире начинается процесс трансформации, направленный на преодоление колониального прошлого. Настало время признать, что справедливость, равенство и подлинная сила возможны лишь через глубокую переоценку и переустройство наших обществ. Трансформация начинается с признания совершенных ошибок и уважения к праву народов самостоятельно строить свое будущее", - отметила Сакилия.

Председатель движения Ka Ubuntu Ромен Катамбара заявил, что на его родине, острове Реюньон, французская ассимиляция осуществлялась через культурное доминирование. По его словам, народ Реюньона обладает уникальной идентичностью, выраженной в языке, истории и традициях. Однако колониальная политика была направлена на подавление этой самобытности.

"Чтобы подчинить народ, необходимо лишить его идентичности. Именно поэтому проводилась политика ассимиляции. На Реюньоне предпринимались попытки вытеснить местную культуру и навязать французскую идентичность. В частности, запрещалась традиционная музыка мало́йя", - подчеркнул Катамбара.

Президент Mabedja Panafricanistes Сания Ассумани, что миссия ее организации - деконструкция механизмов ассимиляции и формирование способности к самостоятельному политическому самоопределению.

"Эта борьба направлена не против какого-либо народа, а против систем неравенства и колониализма, которые сегодня продолжают существовать в форме неоколониализма. Понимание того, как политика ассимиляции формирует идентичность коренных народов, позволяет осознать, каким образом механизмы доминирования проникают в социальные структуры и общественное сознание", - заключила она.