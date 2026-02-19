Баку и Токио обсудили перспективы экономического сотрудничества

Посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов и государственный министр по экономической и бюджетной политике Японии Минору Киути в ходе встречи обсудили перспективы экономического сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Японии в соцсети Х.

"Рад был встретиться с государственным министром Японии по экономической и бюджетной политике Минору Киути. В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества между двумя странами", - написал он.