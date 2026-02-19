Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Баку и Токио обсудили перспективы экономического сотрудничества

    Бизнес
    • 19 февраля, 2026
    • 15:25
    Баку и Токио обсудили перспективы экономического сотрудничества

    Посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов и государственный министр по экономической и бюджетной политике Японии Минору Киути в ходе встречи обсудили перспективы экономического сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Японии в соцсети Х.

    "Рад был встретиться с государственным министром Японии по экономической и бюджетной политике Минору Киути. В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества между двумя странами", - написал он.

    Азербайджан Япония Фарид Талыбов Минору Киути экономическое сотрудничество
    Bakı və Tokio iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib
    Baku, Tokyo discuss prospects for economic cooperation
