Баку и Токио обсудили перспективы экономического сотрудничества
Бизнес
- 19 февраля, 2026
- 15:25
Посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов и государственный министр по экономической и бюджетной политике Японии Минору Киути в ходе встречи обсудили перспективы экономического сотрудничества.
Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Японии в соцсети Х.
"Рад был встретиться с государственным министром Японии по экономической и бюджетной политике Минору Киути. В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества между двумя странами", - написал он.
Delighted to meet https://t.co/ky7EbVmckP.Minoru Kiuchi, @minoru_kiuchi Minister of State for Economic and Fiscal Policy. Cooperation opportunities between two countries were discussed during the meeting. pic.twitter.com/0kI2DIlevx— Farid Talibov (@FaridTalibovMFA) February 19, 2026
