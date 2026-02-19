Премьер: Сербия рассчитывает на импульс для туризма от EXPO 2027

Позиции Сербии на международных туристических рынках укрепились.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут на открытии 47-й Международной туристической выставки в Белграде.

Он отметил, что в этом году выставка организована под девизом "Одно путешествие – тысяча историй":

"Перед Сербией стоит важнейшая задача - международная выставка EXPO, которая состоится в 2027 году. Данное мероприятие станет благоприятной возможностью для нашей страны и мощным импульсом для дальнейшего развития туристической отрасли".

Премьер-министр добавил, что EXPO стимулирует инвестиции в инфраструктуру, возможности размещения, новый контент и качество услуг: "Но самое главное – проведение этого мероприятия повышает международную узнаваемость Сербии. Именно поэтому мы особо выделяем концепцию "Дом Сербии" как основной столп развития в рамках EXPO, где будет представлен туристический, гастрономический, культурный, экономический, научный, инновационный и творческий потенциал всех регионов страны. Таким образом, каждый регион получит возможность продемонстрировать свою аутентичность, культуру, кухню, природные красоты и творческий потенциал. В этом процессе ключевую роль будет играть Министерство туризма и молодежи".

Мацут обратил внимание на то, что именно этот стратегический подход, направленный на сбалансированное развитие регионов и объединение страны через туризм, уже дает конкретные результаты: "В 2025 году Сербию посетили более 4 млн туристов. Этот результат свидетельствует об укреплении позиций Сербии на международных туристических рынках. Сегодня Сербия предстает перед миром как открытая, уверенная в себе страна, готовая принять EXPO-2027".