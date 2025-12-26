İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Həftəsonu yağıntı intensiv olacaq, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 26 dekabr, 2025
    • 17:23
    Həftəsonu yağıntı intensiv olacaq, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Azərbaycanın rayonlarında dekabrın 27-si günün ikinci yarısından 28-i axşamadək yağıntının intensiv olacağı ehtimalı var.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti xəbərdarlıq yayıb.

    Məlumatına əsasən Azərbaycanın rayonlarında dekabrın 27-si günün ikinci yarısından 28-i axşamadək hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensiv olacağı ehtimalı var.

    Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı ehtimal olunur.

    Eyni zamanda gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq da verilib. Belə ki, sabah bəzi rayonlarda güclü külək əsəcəyi də gözlənilir.

    Naxçıvan MR, Xızı, Xaçmaz, Qusar, Şabran, Siyəzən, Daşkəsən, Gəncə, Goranboy, Tovuz, Şəmkir, Naftalan, Mingəçevir, Tərtər, Bərdə, Yevlax, Zərdab, Neftçala, Qobustanda qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti intensiv yağıntı qar yağış
