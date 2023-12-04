В селе Агалы проведены работы по озеленению

В освобожденном от оккупации селе Агалы Зангиланского района проведены очередные работы по озеленению.

В освобожденном от оккупации селе Агалы Зангиланского района проведены очередные работы по озеленению.

Об этом сообщили Report в Институте дендрологии Министерства науки и образования.

Работы проводятся в рамках проекта "Зеленая жизнь", инициированного Институтом дендрологии и специальным представительством президента Азербайджана в Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

Проект также признан внести вклад в реализацию I Государственной программы "Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории.

В частности в селе Агалы были посажены олива европейская, американская агава, кипарис пирамидальный, туя пирамидальная, розмарин, розы и другие растения.