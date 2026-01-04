Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В ряде регионов Азербайджана усилился ветер

    Экология
    • 04 января, 2026
    • 10:06
    В ряде регионов Азербайджана усилился ветер

    Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы на 10:00 4 января, на территории страны сохраняется погода без осадков, местами наблюдается ветер.

    Как сообщает Report со ссылкой на службу, в ряде районов дует юго-западный ветер. Его максимальная скорость достигает 20 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, 19 м/с - в Горанбое, 18 м/с - в Нафталане и Хызы, 16 м/с - в Гобустане.

    Высота снежного покрова постепенно уменьшается. В Шахбузе она составляет 48 см, в Гахе - 34 см, в Гусаре - 25 см, в Лерике - 20 см, в Хыналыге - 19 см, в Ярдымлы - 15 см, в Гедабеке - 14 см, в Дашкесане - 9 см, в Шахдаге - 10 см, в Кубе, Алтыагадже, Садараке и Шеки - 6 см, в Габале - 3 см, в Шаруре, Ордубаде и Гобустане - 2 см.

