FAKTİKİ HAVA: Qar örtüyü əriməyə başlayıb, külək güclənib
Ekologiya
- 04 yanvar, 2026
- 10:06
Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin yanvarın 4-ü saat 10:00-a olan məlumatına əsasən, ölkə ərazisində hava şəraiti yağmursuz keçir, bəzi yerlərdə külək müşahidə olunur.
Xidmətdən "Report"a bildirilib ki, bir sıra ərazilərdə cənub-qərb küləyi əsir, küləyin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımadasında 20, Goranboyda 19, Naftalan, Xızıda 18, Qobustanda 16 m/s-dək güclənir.
Qar ötüyünün hündürlüyü tədricən əriyib. Şahbuzda 48, Qaxda 34, Qusarda 25, Lerikdə 20, Xınalıqda 19, Yardımlıda 15, Gədəbəydə 14, Daşkəsəndə 9, Şahdağda 10, Quba, Altıağac, Sədərək, Şəkidə 6, Qəbələdə 3, Şərur, Ordubad, Qobustanda 2 sm-dir.
Son xəbərlər
10:45
Sumqayıtda qanunsuz quraşdırılmış 11 köşk sökülübDaxili siyasət
10:32
ABŞ Karib dənizi üzərində uçuşlara qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldıracaqDigər ölkələr
10:06
FAKTİKİ HAVA: Qar örtüyü əriməyə başlayıb, külək güclənibEkologiya
10:03
"Real Madrid"in baş məşqçisi Rodriqo Qoesin gələcəyi ilə bağlı danışıbFutbol
09:49
"Starlink" Venesuelaya bir ay pulsuz rabitə xidmətləri göstərəcəkİKT
09:31
Avropa FMLA gizli təyyarəsinin hazırlanmasına başlayırDigər ölkələr
09:14
Ramos Parisə qayıda bilərFutbol
08:55
Venesueladakı vəziyyətə görə minlərlə turist Karib adalarını tərk edə bilmirDigər ölkələr
08:30