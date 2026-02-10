AFFA-nın təşkilatçılığı ilə UEFA-nın A kateqoriyalı məşqçi kursunun IV mərhələsi keçirilib
Futbol
- 10 fevral, 2026
- 15:59
AFFA-nın təşkilatçılığı ilə qapıçılar üzrə məşqçilər üçün UEFA-nın A kateqoriyalı məşqçi kursunun IV mərhələsi keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, məşğələlər Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində təşkil olunub.
Məşğələlərə təlimatçılar Faiq Əzizov, Vitali Kovalyov və Üzeyir İbrahimov rəhbərlik ediblər.
