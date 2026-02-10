İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    AFFA-nın təşkilatçılığı ilə UEFA-nın A kateqoriyalı məşqçi kursunun IV mərhələsi keçirilib

    Futbol
    • 10 fevral, 2026
    • 15:59
    AFFA-nın təşkilatçılığı ilə UEFA-nın A kateqoriyalı məşqçi kursunun IV mərhələsi keçirilib

    AFFA-nın təşkilatçılığı ilə qapıçılar üzrə məşqçilər üçün UEFA-nın A kateqoriyalı məşqçi kursunun IV mərhələsi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, məşğələlər Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində təşkil olunub.

    Məşğələlərə təlimatçılar Faiq Əzizov, Vitali Kovalyov və Üzeyir İbrahimov rəhbərlik ediblər.

    AFFA Milli komanda Futbol xəbərləri A kateqoriyası Məşqçi kursu

    Son xəbərlər

    16:37

    Azərbaycanda ötən il haqsız rəqabətlə bağlı 75 obyektin fəaliyyəti araşdırılıb

    Biznes
    16:37

    Japarov Qırğızıstan Təhlükəsizlik Şurasının katibini vəzifəsindən azad edib

    Region
    16:35

    ABŞ vitse-prezidenti: Qəzza üzrə Sülh Şurası XXI əsrdə sülhün yeni formatı olacaq

    Digər ölkələr
    16:34

    AIIB Bakı metrosunun genişləndirilməsi üzrə krediti təsdiqləyib

    Maliyyə
    16:22

    Vens: Qrenlandiya ABŞ-nin milli təhlükəsizliyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir

    Digər ölkələr
    16:19

    Vens: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün möhkəmləndirilməsi üzərində işləməyə davam edəcəyik

    Xarici siyasət
    16:14

    Qırğızıstan və Türkiyə vizasız rejimi 180 günə qədər artıra bilər

    Region
    16:10

    Bolqarıstanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri IGB qaz kəmərinin operatorunun rəhbəri təyin olunub

    Energetika
    16:09

    Fikrət Sideifzadə: "Gənc şahmatçılar Azərbaycan çempionatında sürpriz nəticəyə imza ata bilər"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti