Fikrət Sideifzadə: "Gənc şahmatçılar Azərbaycan çempionatında sürpriz nəticəyə imza ata bilər"
- 10 fevral, 2026
- 16:09
Gənc şahmatçılar Azərbaycan çempionatında sürpriz nəticəyə imza ata bilər.
Bunu "Report"a açıqlamasında əməkdar məşqçi Fikrət Sideifzadə ölkə birinciliyi ilə bağlı danışarkən deyib.
O, son iki ildə Azərbaycan çempionatının yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu bildirib:
"Son iki ildir ki, Azərbaycan çempionatı yüksək səviyyədə təşkil olunur. Maliyyə dəstəyi yaxşı olanda, yarış da maraqlı məcrada keçir. Azərbaycanda nə qədər təcrübəli şahmatçı varsa, demək olar ki, əksəriyyəti turnirdə iştirak edir. Əvvəllər maliyyə məsələlərinə görə güclü şahmatçılar ölkə çempionatında çıxış etmək istəmirdilər. Bu gün isə artıq vəziyyət dəyişib və maliyyə dəstəyi yetərincədir. Artıq gənc şahmatçılar da yetişməkdədir. Onlar üçün Şəhriyar Məmmədyarov, Rauf Məmmədov və digər güclü şahmatçılarla qarşı-qarşıya gəlmək böyük təcrübədir. Bu cür yarışlar tez-tez olsa, gənclərin şahmata marağı daha da artar".
F.Sideifzadə favorit hesab olunan şahmatçılar barədə danışıb:
"Şübhəsiz, favorit Şəhriyar Məmmədyarov, Rauf Məmmədov, Eltac Səfərli kimi şahmatçılardır. Amma hər zaman sensasiyalı nəticələr ölkə çempionatına maraq qatıb. Aydın Süleymanlı və Məhəmməd Muradlı kimi gənc şahmatçılardan sürpriz nəticə gözləmək olar. Baxmayaraq ki, ehtimal azdır, lakin idmanda istənilən nəticə mümkündür. Məsələn, ötən il Rauf Məmmədovun Teymur Rəcəbov və Şəhriyar Məmmədyarovu məğlub edərək çempion olması bir çoxlarını təəccübləndirdi".
Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionatına 46 şahmatçı qatılıb. Fevralın 6-da start götürən turnir ayın 22-də başa çatacaq. Kişi şahmatçılarda 30, qadınlarda isə 16 iştirakçı mübarizə aparır.
Yarışın mükafat fondu 92 min manat təşkil edir. Bu məbləğdən 62 min manat kişilərin, 30 min manat isə qadınların çempionatına aiddir.