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В районах Азербайджана ожидаются ливни и град

В районах Азербайджана ожидаются ливни и град В Баку и на Абшеронском полуострове 8 мая ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
7 мая 2022 г. 13:01
В районах Азербайджана ожидаются ливни и град

В Баку и на Абшеронском полуострове 8 мая ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром местами возможны дожди.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-12°, днем 15-17° тепла. В Баку ночью 12-14°, днем 15-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм до 764 мм ртутного столба.
Относительная влажность воздуха составит 70-75%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы и временами дожди, в отдельных местах интенсивные, возможен град, в высокогорных районах - снегопад. Ночью и утром местами туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-12°, днем 15-18° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for May 8
Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlara leysan yağacaq, dolu düşəcək

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