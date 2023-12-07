В ОАЭ обсудили климатические риски и пути их решения

На проходящей в Дубае (ОАЭ) 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в павильоне Азербайджана состоялось мероприятие на тему "Водно-болотные угодья: климатические риски и решения", организованное совместно Министерством э

В рамках проходящей в Дубае (ОАЭ) 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в павильоне Азербайджана состоялось мероприятие на тему "Водно-болотные угодья: климатические риски и решения", организованное совместно Министерством экологии и природных ресурсов и Секретариатом Рамсарской конвенции (Конвенция о водно-болотных угодьях).

Как сообщает Report, на мероприятии выступили представители Конвенции о водно-болотных угодьях, Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и Министерства экологии и природных ресурсов.

Выступившая со вступительной речью заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, национальный координатор Рамочной конвенции ООН об изменении климата Умайра Тагиева проинформировала участников мероприятия о проделанной работе в сфере защиты водно-болотных угодий и биологического разнообразия в Азербайджане.

В ходе мероприятия, которое продолжилось в формате панельных сессий, были заслушаны доклады местных и международных экспертов на тему снижения воздействия климатических изменений на водно-болотные угодья и биологическое разнообразие.