В Каспийском море произошло землетрясение
Экология
- 05 октября, 2025
- 06:36
Сегодня в 05:36 по местному времени в 13 км к юго-востоку от станции Астара, зафиксировано землетрясение.
Как передает Report, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Магнитуда землетрясения составила 3,5, очаг находился на глубине 45 километров.
