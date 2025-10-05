Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Каспийском море произошло землетрясение

    Экология
    05 октября, 2025
    06:36
    В Каспийском море произошло землетрясение

    Сегодня в 05:36 по местному времени в 13 км к юго-востоку от станции Астара, зафиксировано землетрясение.

    Как передает Report, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

    Магнитуда землетрясения составила 3,5, очаг находился на глубине 45 километров.

    Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

    Лента новостей