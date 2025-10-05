Xəzər dənizində zəlzələ baş verib
Ekologiya
- 05 oktyabr, 2025
- 06:34
Astara stansiyasından 13 km cənub-şərqdə, Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, yerli vaxtla saat 05:36-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,5 olub. Yeraltı təkanların ocağı 45 kilometr dərinlikdə yerləşib.
