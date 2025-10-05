İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

    Ekologiya
    • 05 oktyabr, 2025
    • 06:34
    Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

    Astara stansiyasından 13 km cənub-şərqdə, Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, yerli vaxtla saat 05:36-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,5 olub. Yeraltı təkanların ocağı 45 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Son xəbərlər

    06:34

    Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

    Ekologiya
    06:23

    Kamçatkada 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    05:57

    Nyu-York metrosunda iki nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    05:24

    Kim Çen İn ABŞ və Cənubi Koreyaya xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    04:51

    Məhkəmə Trampın Portləndə milli qvardiyaçıların yerləşdirilməsi qərarının icrasını dayandırıb

    Digər ölkələr
    04:15

    Tbilisidəki iğtişaşlar zamanı xəsarət alan polislərin sayı 32-yə çatıb - YENİLƏNİB

    Region
    03:54

    Makron yeni hökumətin formalaşdırılması üçün son tarix müəyyən edib

    Digər ölkələr
    03:26

    "Reuters": Vilnüs Hava Limanının fəaliyyəti dayandırılıb

    Digər ölkələr
    02:46

    Pakistan Hindistanın təhdidinə cavab verib: Bu dəfə coğrafi toxunulmazlıq mifini dağıdacağıq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti