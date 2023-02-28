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В Иране умер один из последних азиатских гепардов

В Иране умер один из последних азиатских гепардов Иранские ветеринары не смогли спасти 10-месячного детеныша находящегося на грани исчезновения азиатского гепарда по кличке Пируз.
Экология
28 февраля 2023 г. 13:48
В Иране умер один из последних азиатских гепардов

Иранские ветеринары не смогли спасти 10-месячного детеныша находящегося на грани исчезновения азиатского гепарда по кличке Пируз.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило государственное информагентство Ирана (IRNA).

Пируз скончался в Центральной ветеринарной больнице после проведения диализа - животное страдало от почечной недостаточности.

"Мы очень опечалены потерей Пируза и провалом всех усилий по его спасению", - сказал главврач больницы Омид Моради.

По данным Международного союза охраны природы, в Иране остались всего дюжина гепардов.

Эти хищники встречаются в Южной Африке, но практически исчезли из северной части африканского континента и Азии. Иран - одна из немногих стран, в которых все еще обитает азиатский подвид гепарда.

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Версия на английском языке One of last remaining Asiatic cheetahs dies in Iran

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