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Погода в Азербайджане стабилизируется на следующей неделе

Погода в Азербайджане стабилизируется на следующей неделе Наблюдаемая в Азербайджане нестабильная погода стабилизируется со следующей недели.
Экология
24 мая 2024 г. 16:40
Погода в Азербайджане стабилизируется на следующей неделе

Наблюдаемая в Азербайджане нестабильная погода стабилизируется со следующей недели.

Об этом Report заявила директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

Мамедова отметила, что температура воздуха в стране повысится, будет преобладать более мягкая, стабильная погода.

По ее словам, этим летом в стране ожидаются жаркие дни, что характерно для местного климата.

"Температура воздуха выше 40 градусов фиксируется практически ежегодно в Нахчыванской АР и низменных районах. В последние годы столбики термометров превышали 40 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове", - сказала она.

Директор бюро прогнозов добавила, что актуальный прогноз погоды ежедневно публикуется на сайте meteo.az.

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Версия на азербайджанском языке Gələn həftədən ölkədə havanın temperaturu yüksələcək

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