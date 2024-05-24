Погода в Азербайджане стабилизируется на следующей неделе

Наблюдаемая в Азербайджане нестабильная погода стабилизируется со следующей недели.

Наблюдаемая в Азербайджане нестабильная погода стабилизируется со следующей недели.

Об этом Report заявила директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

Мамедова отметила, что температура воздуха в стране повысится, будет преобладать более мягкая, стабильная погода.

По ее словам, этим летом в стране ожидаются жаркие дни, что характерно для местного климата.

"Температура воздуха выше 40 градусов фиксируется практически ежегодно в Нахчыванской АР и низменных районах. В последние годы столбики термометров превышали 40 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове", - сказала она.

Директор бюро прогнозов добавила, что актуальный прогноз погоды ежедневно публикуется на сайте meteo.az.