Погода в Азербайджане стабилизируется на следующей неделе

Наблюдаемая в Азербайджане нестабильная погода стабилизируется со следующей недели.
Об этом Report заявила директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.
Мамедова отметила, что температура воздуха в стране повысится, будет преобладать более мягкая, стабильная погода.
По ее словам, этим летом в стране ожидаются жаркие дни, что характерно для местного климата.
"Температура воздуха выше 40 градусов фиксируется практически ежегодно в Нахчыванской АР и низменных районах. В последние годы столбики термометров превышали 40 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове", - сказала она.
Директор бюро прогнозов добавила, что актуальный прогноз погоды ежедневно публикуется на сайте meteo.az.