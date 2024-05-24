В этих регионах объявлено желтое и оранжевое предупреждение о ветре

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение относительно ожидающейся 25 мая ветреной погоды.

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение относительно ожидающейся 25 мая ветреной погоды.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Желтое предупреждение объявлено в Баку и на Абшеронском полуострове, в Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Мингячевирском, Бардинском, Гедабейском, Дашкесанском, Сальянском и Нефтчалинском районах, а также на территории Нахчыванской АР - в Шахбузском и Бабекском районах.

В указанных регионах скорость ветра составит 13,9-20,7 м/сек. Ожидается средний риск для общественной безопасности, жилых районов и имущества.

Оранжевое предупреждение объявлено в Гяндже, Газахском, Агстафинском, Товузском, Шемкирском, Гёйгельском, Самухском, Геранбойском и Джульфинском районах.

Скорость ветра в этих регионах усилится до 20,8-28,4 м/с. Ожидается высокий риск для общественной безопасности, жилых районов и имущества.