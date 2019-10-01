В Гирканском национальном парке откроются несколько новых маршрутов.

Как сообщает Report, об этом директор парка Азер Мирзаев сказал на "круглом столе" на тему "Экотуристическая деятельность в Национальных парках Азербайджана".

По его словам, иностранные туристы из Америки, Норвегии и других стран в основном, хотят видеть леопардов.

А.Мирзаев отметил, что сейчас в парке идет работа над 12 маршрутами.

"Сейчас в парке идут проектные работы над маршрутом "Здоровая жизнь", - добавил он.

А.Мирзаев подчеркнул, что посредством фотоловушек можно увидеть, что находящиеся на территории парка леопарды, кабаны и другие дикие животные передвигаются на расстоянии вплоть до 2 км от места жительства людей.