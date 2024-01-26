В Джебраиле, Зангилане и Губадлы будут построены 3 городских центра, 5 поселков и 24 села

До конца 2026 года планируется строительство трех городских центров, пяти поселков и 24 сел в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах.

До конца 2026 года планируется строительство трех городских центров, пяти поселков и 24 сел в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе, член рабочей группы по экологическим вопросам Новрас Джафаров на заседании рабочей группы в Зангилане.

По его словам, в настоящее время работы по вертикальной планировке завершены в четырех селах.

"В селе Хоровлу Джебраильского района также начато строительство частных домов. Во время строительных работ особое внимание уделяется экологическим аспектам. На крышах административных и других зданий планируется установить солнечные батареи, а в городах, селах и поселках проложить велосипедные дорожки", - сказал Джафаров.