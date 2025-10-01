В Баку пройдет высокоуровневый "Диалог D-8 по климату и городам"
Экология
- 01 октября, 2025
- 16:56
Высокоуровневый "Диалог D-8 по климату и городам" пройдет в Баку с 13 по 17 октября.
Как сообщает Report, об этом глава управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедов заявил в ходе третьего дня Недели климатических действий в Баку (BCAW2025).
Он отметил, что впервые в таком формате соберутся министры климата и градостроительства, а также мэры: "Будет оценена роль и влияние городов в реализации 10-летней программы развития D-8, охватывающей 2020-2030 годы".
