В Баку пройдет высокоуровневый "Диалог D-8 по климату и городам"

Высокоуровневый "Диалог D-8 по климату и городам" пройдет в Баку с 13 по 17 октября.

Как сообщает Report, об этом глава управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедов заявил в ходе третьего дня Недели климатических действий в Баку (BCAW2025).

Он отметил, что впервые в таком формате соберутся министры климата и градостроительства, а также мэры: "Будет оценена роль и влияние городов в реализации 10-летней программы развития D-8, охватывающей 2020-2030 годы".