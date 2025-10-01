İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Bakıda yüksəksəviyyəli "D-8 İqlim və Şəhərlər dialoqu" keçiriləcək

    Ekologiya
    • 01 oktyabr, 2025
    • 16:43
    Bakıda yüksəksəviyyəli D-8 İqlim və Şəhərlər dialoqu keçiriləcək

    Bakıda 13-17 oktyabr tarixlərində yüksəksəviyyəli "D-8 İqlim və Şəhərlər dialoqu" keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin İqtisadi əməkdaşlıq idarəsinin rəisi Elmar Məmmədov Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin (BCAW2025) üçüncü günündə çıxışı zamanı bildirib.

    O qeyd edib ki, ilk dəfə olaraq bu formatda iqlim və şəhərsalma nazirləri, merlər bir araya gələcək.

    "2020–2030-cu illəri əhatə edən 10 illik D-8 inkişaf proqramının icrasında şəhərlərin rolu və təsiri qiymətləndiriləcək", - idarə rəisi bildirib.

