В Баку пройдет международная конференция по проблемам Каспийского моря
Экология
- 15 октября, 2025
- 14:47
В Баку в мае следующего года состоится крупная международная научная конференция по проблемам Каспийского моря, включая вопросы изменения его уровня и адаптационных стратегий.
Как передает Report, об этом сообщает Международный исследовательский центр Туркменистана.
Форум запланирован в гибридном формате под эгидой Тегеранской конвенции и КАСПКОМ. Конференция будет посвящена четырем ключевым темам: палеогеографические и климатические исследования, проблемы и решения, влияние колебаний уровня на экосистемы и социально-экономическое развитие и стратегия адаптации к изменениям уровня вод.
Последние новости
15:39
Вучич предложил выкупить российскую долю в NISДругие страны
15:35
Рамиз Гулиев будет похоронен на II Аллее почетного захороненияИскусство
15:33
Аш-Шараа: Постараемся перезапустить весь комплекс отношений с РоссиейВ регионе
15:28
Фото
В Баку спасли животных, содержащихся в кафе в неприемлемых условияхЗдоровье
15:16
Фото
Глава МИД Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с действующим председателем ОБСЕВнешняя политика
15:13
Британия ввела санкции в отношении двух нефтяных компаний РФДругие страны
15:09
ЕС держит миссию EUBAM Rafah в режиме ожидания на фоне усугубляющегося кризиса в ГазеДругие страны
14:59
Британский торговый посланник в декабре посетит АзербайджанБизнес
14:58