    В Баку пройдет международная конференция по проблемам Каспийского моря

    Экология
    • 15 октября, 2025
    • 14:47
    В Баку пройдет международная конференция по проблемам Каспийского моря

    В Баку в мае следующего года состоится крупная международная научная конференция по проблемам Каспийского моря, включая вопросы изменения его уровня и адаптационных стратегий.

    Как передает Report, об этом сообщает Международный исследовательский центр Туркменистана.

    Форум запланирован в гибридном формате под эгидой Тегеранской конвенции и КАСПКОМ. Конференция будет посвящена четырем ключевым темам: палеогеографические и климатические исследования, проблемы и решения, влияние колебаний уровня на экосистемы и социально-экономическое развитие и стратегия адаптации к изменениям уровня вод.

    Баку международная конференция Каспийское море
    Bakıda Xəzərin problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçiriləcək

