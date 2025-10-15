В Баку пройдет международная конференция по проблемам Каспийского моря

В Баку в мае следующего года состоится крупная международная научная конференция по проблемам Каспийского моря, включая вопросы изменения его уровня и адаптационных стратегий.

Как передает Report, об этом сообщает Международный исследовательский центр Туркменистана.

Форум запланирован в гибридном формате под эгидой Тегеранской конвенции и КАСПКОМ. Конференция будет посвящена четырем ключевым темам: палеогеографические и климатические исследования, проблемы и решения, влияние колебаний уровня на экосистемы и социально-экономическое развитие и стратегия адаптации к изменениям уровня вод.