Bakıda Xəzərin problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçiriləcək
Ekologiya
- 15 oktyabr, 2025
- 15:24
Gələn ilin may ayında Bakıda Xəzər dənizinin problemlərinə, o cümlədən onun səviyyəsinin dəyişməsi məsələlərinə və uyğunlaşma strategiyalarına dair beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkmənistanın Beynəlxalq Tədqiqat Mərkəzindən bildirilib.
Forum Tehran Konvensiyası və Xəzər dənizinin hidrometeorologiyası üzrə Koordinasiya Komitəsinin (KASPKOM) himayəsi altında hibrid formatda planlaşdırılıb. Konfrans dörd əsas mövzuya həsr olunacaq: paleocoğrafi və iqlim tədqiqatları, problemlər və həllər, səviyyə dəyişkənliyinin ekosistemlərə və sosial-iqtisadi inkişafa təsiri, suyun səviyyəsindəki dəyişikliklərə uyğunlaşma strategiyası.
