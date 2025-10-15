İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Bakıda Xəzərin problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçiriləcək

    Ekologiya
    • 15 oktyabr, 2025
    • 15:24
    Gələn ilin may ayında Bakıda Xəzər dənizinin problemlərinə, o cümlədən onun səviyyəsinin dəyişməsi məsələlərinə və uyğunlaşma strategiyalarına dair beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkmənistanın Beynəlxalq Tədqiqat Mərkəzindən bildirilib.

    Forum Tehran Konvensiyası və Xəzər dənizinin hidrometeorologiyası üzrə Koordinasiya Komitəsinin (KASPKOM) himayəsi altında hibrid formatda planlaşdırılıb. Konfrans dörd əsas mövzuya həsr olunacaq: paleocoğrafi və iqlim tədqiqatları, problemlər və həllər, səviyyə dəyişkənliyinin ekosistemlərə və sosial-iqtisadi inkişafa təsiri, suyun səviyyəsindəki dəyişikliklərə uyğunlaşma strategiyası.

    В Баку пройдет международная конференция по проблемам Каспийского моря

