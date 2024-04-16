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В Баку ожидается 24, в районах - 27 градусов тепла

В Баку ожидается 24, в районах - 27 градусов тепла 17 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
16 апреля 2024 г. 13:01
В Баку ожидается 24, в районах - 27 градусов тепла

17 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем - 19-24° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем - 22-27° тепла, в горах ночью 5-10°, днем - 15-20° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for April 17
Версия на азербайджанском языке Bakıda 24, rayonlarda 27 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

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