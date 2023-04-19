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В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков 20 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
19 апреля 2023 г. 13:12
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков

20 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром и вечером местами ожидается туман.

Южный ветер в первой половине дня будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Днем в горных территориях ожидаются кратковременные осадки и туман. В некоторых восточных районах будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 17-22° тепла, на отдельных территориях до 26° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 6-11° тепла.

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