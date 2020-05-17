​В Азербайджане наблюдается дождливая погода

По последним данным, в Баку, Сумгайыте, Маразе, Алтыагадже, Хачмазе, Губе, Гусарах, Халдане, Грызе, Набрани шел дождь.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 20:00 скорость западного ветра достигала 26 м/с в Нафталане, Нефтчала, 22 м/с в Агстафе, 21 м/с в Гейчайе, 20 м/с в Зардабе, Бейлагане, Агдаме, Джафархане,18 м/с в Тертере, Имишли, 17 м/с в Сабирабаде.

На Абшеронском полуострове и в районе моря скорость западного ветра: 26 м/с на Гум Адасы, 22 м/с в Сумгайыте, Маштаге, острове Чилов, 20 м/с в Баку, на Нефтяных камнях до 21 м/с. По информации станции Нефтяные камни, высота волн достигла 4,2 метра.