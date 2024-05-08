Минэкологии: В Азербайджане интенсивно модернизируется гидрометеорологическая сеть

В Азербайджане уже несколько лет интенсивно ведутся работы по модернизации гидрометеорологической сети.
Как сообщает Report, об этом сказала пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова на сегодняшней пресс-конференции.
По ее словам, модернизировано уже 50% гидрометеорологической сети. Модернизированная сеть оснащена самым современным оборудованием и автоматизирована, сказала она.
"Уже запущено мобильное приложение гидрометеорологического оповещения meteo.az. Данное приложение поможет более оперативно информировать население о прогнозе погоды", - сказала Ибрагимова.