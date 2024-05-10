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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром ожидается туман, в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер утром сменится южным.
Экология
10 мая 2024 г. 12:52
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром ожидается туман, в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер утром сменится южным.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит ночью 12-16°, днем - 19-24° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана завтра в основном будет без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются осадки, местами грозы, град, туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-15°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 4-9°, днем 13-18° тепла.

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