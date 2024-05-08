В Азербайджане начнут применять цветовую систему предупреждения о погодных явлениях

В Азербайджане погодные предупреждения будут представляться с помощью нового механизма.

В Азербайджане будет применяться новая, цветовая система предупреждения о погодных явлениях.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

В частности, граждане будут получать уведомления об ожидаемых опасных гидрометеорологических явлениях в трех цветах – желтом, оранжевом и красном.

Желтое уведомление будет означать, что в некоторых районах могут возникнуть метеорологические риски, то есть будут указывать на риски легких травм.

Оранжевое уведомление свидетельствует о высоком риске для общественной безопасности, жилых районов и имущества, и следовать рекомендациям при данном предупреждении обязательно.

Если предупреждение о погоде выдается красным цветом, это будет указывать на очень высокий, экстремальный риск для общественной безопасности, жилых районов и имущества. Уведомления с этим цветом будут использоваться во время сильных штормов, бурь, ураганов.