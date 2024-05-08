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Начальник службы: Новое приложение будет предоставлять пользователям информацию о погоде

Начальник службы: Новое приложение будет предоставлять пользователям информацию о погоде Мобильное приложение meteo.az будет регулярно предоставлять пользователям информацию о погоде в том районе, где они находятся.
Экология
8 мая 2024 г. 17:06
Начальник службы: Новое приложение будет предоставлять пользователям информацию о погоде

Мобильное приложение meteo.az будет регулярно предоставлять пользователям информацию о погоде в том районе, где они находятся.

Как сообщает Report, об этом сказал сегодня на пресс-конференции начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

Он отметил, что оценка скорости ветра по новой шкале "цветовой системы предупреждения" будет регулярно рассылаться всем пользователям: "Этот инструмент, предупреждающий о сильном ветре, в будущем также будет применяться и для других метеорологических явлений. Поскольку в Азербайджане периодически наблюдается ветреная погода, мы в качестве пилотного проекта применили данную систему для оповещения о сильном ветре. На следующем этапе, до конца года, будет внедрена система оповещения по цветовой шкале о сильной жаре, граде, ливне, паводках".

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