Хикмет Гаджиев и помощник генсека ООН обсудили деятельность по борьбе с изменением климата

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с помощником генерального секретаря, директором Бюро ПРООН по разработке политики и поддержке программ Маркосом Нето.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с помощником генерального секретаря, директором Бюро ПРООН по разработке политики и поддержке программ Маркосом Нето.

Как передает Report , об этом сообщили в азербайджанском представительстве Программы развития ООН (ПРООН).

На встрече была "подтверждена приверженность ПРООН оказанию помощи в позиционировании Азербайджана как ключевого лидера в борьбе с изменением климата".

Напомним, что Маркос Нето выступил на IV Диалоге по ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по 4-му добровольному Национальному отчету Азербайджана, расширению экономических прав и возможностей женщин и продвижению по 5-му ЦУР".