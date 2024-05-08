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Хикмет Гаджиев и помощник генсека ООН обсудили деятельность по борьбе с изменением климата

Хикмет Гаджиев и помощник генсека ООН обсудили деятельность по борьбе с изменением климата Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с помощником генерального секретаря, директором Бюро ПРООН по разработке политики и поддержке программ Маркосом Нето.
Экология
8 мая 2024 г. 22:43
Хикмет Гаджиев и помощник генсека ООН обсудили деятельность по борьбе с изменением климата

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с помощником генерального секретаря, директором Бюро ПРООН по разработке политики и поддержке программ Маркосом Нето.

Как передает Report, об этом сообщили в азербайджанском представительстве Программы развития ООН (ПРООН).

На встрече была "подтверждена приверженность ПРООН оказанию помощи в позиционировании Азербайджана как ключевого лидера в борьбе с изменением климата".

Напомним, что Маркос Нето выступил на IV Диалоге по ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по 4-му добровольному Национальному отчету Азербайджана, расширению экономических прав и возможностей женщин и продвижению по 5-му ЦУР".

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Версия на азербайджанском языке ФотоHikmət Hacıyev və BMT Baş katibinin köməkçisi iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə üzrə fəaliyyəti müzakirə edib

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