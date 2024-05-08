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В Баку ожидается 24, в районах - 25 градусов тепла

В Баку ожидается 24, в районах - 25 градусов тепла 9 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
8 мая 2024 г. 13:01
В Баку ожидается 24, в районах - 25 градусов тепла

9 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 55-60%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются осадки. В отдельных местах периодически возможны ливни, грозы, град, в некоторых горных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 2-7°, днем 7-12° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for May 9
Версия на азербайджанском языке Bakıda 24, rayonlarda 25 dərəcə isti olacaq

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