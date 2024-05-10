О нас

Азербайджанские НПО впервые приняли участие в акции по посадке деревьев в Африке

Азербайджанские НПО впервые приняли участие в акции по посадке деревьев в Африке Азербайджанские НПО приняли участие в акции по посадке деревьев, организованной в Кении в память о сотнях погибших в результате наводнений в стране.
Экология
10 мая 2024 г. 16:12
Азербайджанские НПО впервые приняли участие в акции по посадке деревьев в Африке

Азербайджанские НПО приняли участие в акции по посадке деревьев, организованной в Кении в память о сотнях погибших в результате наводнений в стране.

Как сообщает Report, член Оргкомитета COP29, исполнительный директор Общественного союза "Служба здоровью" Парвана Велиева подчеркнула, что стихийное бедствие в Кении ярко продемонстрировало последствия глобальных климатических изменений.

Председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, заместитель председателя Общественного союза "Специалисты в области водопользования" Амин Мамедов отметил, что 2024 год в Азербайджане является "Годом солидарности за зеленый мир", и участие в этой акции Азербайджана является вкладом в глобальную борьбу за зеленый мир.

Заместитель руководителя ОО "Азербайджанская кампания против мин" Роза Сафиханлы указала на важность безопасного мира для каждого человека.

Председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджана Рафаэль Гаджибейли подчеркнул, что молодежь Азербайджана ведет борьбу за зеленый мир, и, участвуя в этой акции по посадке деревьев, они проявляют солидарность с кенийскими коллегами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani NGOs participate in tree-planting campaign in Africa for first time
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan QHT-ləri ilk dəfə Afrikada ağacəkmə aksiyasında iştirak edib

Самое читаемое

В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая 2024 г. 17:07
МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
ФотоМВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
4 мая 2024 г. 13:28
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
4 мая 2024 г. 16:28
Евровидение-2024: Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
"Евровидение-2024": Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
8 мая 2024 г. 01:25
Бакинский марафон - 2024: завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
"Бакинский марафон - 2024": завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
4 мая 2024 г. 15:26
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
4 мая 2024 г. 12:15
В Москве начался крупный пожар
В Москве начался крупный пожар
4 мая 2024 г. 16:57
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
9 мая 2024 г. 00:00
Стартовал второй полуфинал Евровидение 2024
Стартовал второй полуфинал "Евровидение 2024"
9 мая 2024 г. 23:23
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
4 мая 2024 г. 15:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi