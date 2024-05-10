Азербайджанские НПО впервые приняли участие в акции по посадке деревьев в Африке

Азербайджанские НПО приняли участие в акции по посадке деревьев, организованной в Кении в память о сотнях погибших в результате наводнений в стране.

Азербайджанские НПО приняли участие в акции по посадке деревьев, организованной в Кении в память о сотнях погибших в результате наводнений в стране.

Как сообщает Report, член Оргкомитета COP29, исполнительный директор Общественного союза "Служба здоровью" Парвана Велиева подчеркнула, что стихийное бедствие в Кении ярко продемонстрировало последствия глобальных климатических изменений.

Председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, заместитель председателя Общественного союза "Специалисты в области водопользования" Амин Мамедов отметил, что 2024 год в Азербайджане является "Годом солидарности за зеленый мир", и участие в этой акции Азербайджана является вкладом в глобальную борьбу за зеленый мир.

Заместитель руководителя ОО "Азербайджанская кампания против мин" Роза Сафиханлы указала на важность безопасного мира для каждого человека.

Председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджана Рафаэль Гаджибейли подчеркнул, что молодежь Азербайджана ведет борьбу за зеленый мир, и, участвуя в этой акции по посадке деревьев, они проявляют солидарность с кенийскими коллегами.