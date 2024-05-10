О нас

В Азербайджане строится четвертая скважинная сейсмостанция

В Азербайджане строится четвертая скважинная сейсмостанция В Азербайджане строится четвертая скважинная сейсмостанция. В Шуше завершены предварительные работы по строительству этой сейсмологической станции.
Экология
10 мая 2024 г. 10:40
В Азербайджане строится четвертая скважинная сейсмостанция

В Азербайджане строится четвертая скважинная сейсмостанция. В Шуше завершены предварительные работы по строительству этой сейсмологической станции.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли.

По его словам, станция была подарена Азербайджану Управлением по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD):
"Это будет четвертая скважинная сейсмостанция в Азербайджане, расположенная на глубине 100 метров. Мы проведем комплексные исследования на всех освобожденных территориях".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dördüncü quyudibi seysmoloji stansiya qurulur

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2024 г. 10:09
Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
8 мая 2024 г. 19:07
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
6 мая 2024 г. 19:23
Создана прокуратура города Ханкенди
Создана прокуратура города Ханкенди
4 мая 2024 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi