В Азербайджане строится четвертая скважинная сейсмостанция

В Азербайджане строится четвертая скважинная сейсмостанция. В Шуше завершены предварительные работы по строительству этой сейсмологической станции.

В Азербайджане строится четвертая скважинная сейсмостанция. В Шуше завершены предварительные работы по строительству этой сейсмологической станции.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли.

По его словам, станция была подарена Азербайджану Управлением по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD):

"Это будет четвертая скважинная сейсмостанция в Азербайджане, расположенная на глубине 100 метров. Мы проведем комплексные исследования на всех освобожденных территориях".