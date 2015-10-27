​В Азербайджане задержаны занимавшиеся незаконной охотой иностранцы

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Во время рейда, проведенного сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов на территории Охотничьего хозяйства "Махмудчала", задержаны занимавшиеся незаконной охотой иностранцы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

По информации, в ходе расследования выяснилось, что нарушителями являются гражданин Сирии Аль Хамдо Мухаммед и гражданин Ирака Халил Ибрагим Ээсее Аль-Джавари. У них изъяты тушки 4 диких голубей, 4 перепелов, 2 домашних голубей, ловушка, сети и корзина для птиц.

По факту в соответствии с требованиями законодательства составлены акт и протокол. За нарушение требований закона "О животном мире" и согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушенях каждый из браконьеров оштрафован на 2 000 манатов (в общей сумме 4 000 манатов).

Из министерства сообщили о продолжении рейдов на территории республики для пресечения незаконной охоты.